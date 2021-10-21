В матче 12-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Химки» произошла замена ассистента видеопомощника рефери. Вместо Алексея Воронцова АВАР назначен Антон Кобзев.

Причиной стал положительный тест на COVID-19. Встречу обслужит судейская бригада во главе с Иваном Сиденковым.

Матч «Динамо» — «Химки» состоится завтра, 22 октября, начало — в 19.00 по московскому времени.