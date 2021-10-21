В матче «Динамо» — «Химки» заменили АВАР из-за положительного теста на коронавирус
16:59
В матче 12-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Химки» произошла замена ассистента видеопомощника рефери. Вместо Алексея Воронцова АВАР назначен Антон Кобзев.
Причиной стал положительный тест на COVID-19. Встречу обслужит судейская бригада во главе с Иваном Сиденковым.
Матч «Динамо» — «Химки» состоится завтра, 22 октября, начало — в 19.00 по московскому времени.
Дополнительная информация:
Читайте также
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 12-й тур: расписание и результаты матчей, «Зенит» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю