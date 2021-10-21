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В матче «Динамо» — «Химки» заменили АВАР из-за положительного теста на коронавирус

16:59
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В матче 12-го тура Тинькофф чемпионата России «Динамо» — «Химки» произошла замена ассистента видеопомощника рефери. Вместо Алексея Воронцова АВАР назначен Антон Кобзев.

Причиной стал положительный тест на COVID-19. Встречу обслужит судейская бригада во главе с Иваном Сиденковым.

Матч «Динамо» — «Химки» состоится завтра, 22 октября, начало — в 19.00 по московскому времени.

Динамо — Химки

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214696

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Сергей Ревенко все материалы автора

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