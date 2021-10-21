Болельщики «Локомотива» выступили с заявлением по поводу вручения серебряной медали Семину

Болельщики «Локомотива» выступили с заявлением по поводу вручения бывшему тренеру команды Юрию Семину и его помощнику Юрию Батуренко серебряных медалей чемпионата России сезона-2019/20 перед матчем третьего тура группового этапа Лиги Европы с «Галатасараем».

«Сегодня в 21.45 на стадионе у поля пройдет награждение Юрия Семина серебряной медалью чемпионата России сезона-2019/20, которая не была вручена своевременно. Также наградят помощника Палыча — Юрия Батуренко. Это отличный шаг клуба, что-нибудь подобное мы просили сделать новое руководство после прихода. Давайте поприветствуем на родном стадионе Юрия Палыча и поблагодарим его за все, что он сделал для клуба!» — говорится в обращении болельщиков московского клуба в Telegram.

Встреча «Локомотива» с «Галатасараем» состоится 21 октября в Москве. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.