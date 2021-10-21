Ракицкий провел сотый матч в еврокубках

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:1) стал для защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого сотым в европейских кубках, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

32-летний защитник провел 82 встречи в еврокубках за донецкий «Шахтер», а также 18 игр — за «Зенит».

На счету Ракицкого четыре гола и девять результативных передач в этих матчах.