Ракицкий провел сотый матч в еврокубках
17:00
Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:1) стал для защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого сотым в европейских кубках, сообщает официальный сайт петербургского клуба.
32-летний защитник провел 82 встречи в еврокубках за донецкий «Шахтер», а также 18 игр — за «Зенит».
На счету Ракицкого четыре гола и девять результативных передач в этих матчах.
Дополнительная информация:
https://fc-zenit.ru/news/2021-10-21-yaroslav-rakitskiy-sygral-100-y-match-v-evrokubkakh-.htm
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