Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Ракицкий провел сотый матч в еврокубках

17:00
Теги:

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:1) стал для защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого сотым в европейских кубках, сообщает официальный сайт петербургского клуба.

32-летний защитник провел 82 встречи в еврокубках за донецкий «Шахтер», а также 18 игр — за «Зенит».

На счету Ракицкого четыре гола и девять результативных передач в этих матчах.

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-10-21-yaroslav-rakitskiy-sygral-100-y-match-v-evrokubkakh-.htm

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Мельникова — первая в многоборье на чемпионате мира. Историческое золото Ангелины
Глава ведущей фракции ЕП предупредил о возможном выходе Польши из ЕС
1
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов 2021/22, 19 и 20 октября, 3-й тур, расписание и результаты матчей, новости и обзоры, «Зенит» — «Ювентус» и другие игры