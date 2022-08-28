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Сегодня, 13:10

В «Маккаби Хайфа» отреагировали на информацию об интересе к Кофрие

Владимир Пушкарев
,  
Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

В пресс-службе «Маккаби Хайфа» в разговоре с «СЭ» отреагировали на информацию об интересе к защитнику «Спартака» Максимилиано Кофрие.

«Мы не можем говорить о слухах, которые всплывают в СМИ», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

В прошедшем сезоне 25-летний бельгиец провел 25 матчей за московский клуб и не отметился результативными действиями, заработав три красные карточки. В нынешнем сезоне защитник провел 21 минуту в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (4:1). Контракт Кофрие с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2025 года.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

Обе забьют - да

32%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.73

П1

15%

2.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
ЦСКА

Ф2(0)

21%

1.90

Обе забьют - да

26%

1.70

ТБ 2.5

25%

1.86
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1(-1.5)

19%

1.51

ИТБ1 (2.5)

14%

1.57

Обе забьют - да

11%

1.62
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РПЛ
ФК Маккаби (Хайфа)
ФК Спартак (Москва)
Максимилиано Кофрие
1
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И В Н П +/- О
1
 Спартак 7 5 1 1 18-5 16
2
 Зенит 6 4 2 0 13-2 14
3
 ЦСКА 6 4 1 1 16-7 13
4
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
5
 Динамо 7 3 4 0 13-6 13
6
 Ростов 6 3 3 0 12-9 12
7
 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
8
 Кр. Советов 7 2 3 2 9-11 9
9
 Ахмат 7 2 2 3 10-11 8
10
 Химки 7 2 1 4 9-13 7
11
 Оренбург 6 2 0 4 8-12 6
12
 Н. Новгород 7 1 3 3 10-14 6
13
 Локомотив 6 1 3 2 7-12 6
14
 Факел 7 0 4 3 9-16 4
15
 Урал 6 0 1 5 1-11 1
16
 Торпедо 6 0 1 5 3-14 1
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27.08 17:30
Факел – Спартак
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27.08 20:00
Ахмат – Кр. Советов
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 - : -
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