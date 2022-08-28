В «Маккаби Хайфа» отреагировали на информацию об интересе к Кофрие

В пресс-службе «Маккаби Хайфа» в разговоре с «СЭ» отреагировали на информацию об интересе к защитнику «Спартака» Максимилиано Кофрие.

«Мы не можем говорить о слухах, которые всплывают в СМИ», — заявили «СЭ» в пресс-службе клуба.

В прошедшем сезоне 25-летний бельгиец провел 25 матчей за московский клуб и не отметился результативными действиями, заработав три красные карточки. В нынешнем сезоне защитник провел 21 минуту в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (4:1). Контракт Кофрие с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2025 года.