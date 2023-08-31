В «Локомотиве» заявили, что Тикнизян не покинет команду летом
Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об интересе «Байера» к защитнику Наиру Тикнизяну.
«А куда уходить? Завтра закрывается трансферное окно. Должно случиться что-то сверх, какое-то суперпредложение. Но день... Так не делается. Наир остается? По-моему мнению, да», — сказал Ульянов «СЭ».
В текущем сезоне 24-летний защитник провел 9 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.
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|
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|4
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|1
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|13
|
3
|Урал
|6
|4
|1
|1
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|13
|
4
|Кр. Советов
|6
|3
|2
|1
|14-9
|11
|
5
|Динамо
|6
|3
|2
|1
|13-11
|11
|
6
|ЦСКА
|6
|3
|1
|2
|13-9
|10
|
7
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|6
|3
|1
|2
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|10
|
8
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|2
|3
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|9
|
9
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|6
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|1
|3
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|
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|2
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|3
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|
12
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|6
|2
|0
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|
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|Рубин
|6
|1
|3
|2
|8-13
|6
|
14
|Факел
|6
|1
|1
|4
|5-10
|4
|
15
|Балтика
|6
|1
|0
|5
|4-10
|3
|
16
|Оренбург
|6
|0
|2
|4
|4-13
|2
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|2.09
|13:00
|
Урал – Ахмат
|- : -
|2.09
|15:15
|
Пари НН – Рубин
|- : -
|2.09
|17:30
|
Кр. Советов – Факел
|- : -
|2.09
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|3.09
|13:00
|
Оренбург – Сочи
|- : -
|3.09
|15:15
|
Локомотив – Балтика
|- : -
|3.09
|17:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|3.09
|20:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|6
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Николя Муми Нгамале
Динамо
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|4
|1
|0
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|4
|1
|1
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0
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