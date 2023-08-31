В «Локомотиве» заявили, что Тикнизян не покинет команду летом

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об интересе «Байера» к защитнику Наиру Тикнизяну.

«А куда уходить? Завтра закрывается трансферное окно. Должно случиться что-то сверх, какое-то суперпредложение. Но день... Так не делается. Наир остается? По-моему мнению, да», — сказал Ульянов «СЭ».

В текущем сезоне 24-летний защитник провел 9 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.