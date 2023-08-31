В «Локомотиве» заявили, что Дзюба будет готов к матчу против «Балтики»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал состояние нападающего Артема Дзюбы.

«Дзюба не приехал на матч с «Ростовом», потому что тренерский штаб решил, что он будет готовиться к «Балтике». К игре против калининградцев он будет готов», — сказал Ульянов «СЭ».

Дзюба пропустил гостевой матч FONBET Кубка России против «Ростова» (1:2). В текущем сезоне он выходил на поле 5 раз во всех турнирах и отличился 1 голом и 1 результативной передачей.

В 7-м туре РПЛ «Локомотив» встретится дома с «Балтикой». Матч пройдет 3 сентября и начнется в 15.15 мск.