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Крыховяк — о победе «Локомотива» над «Сочи»: «Мы вернулись»

22:49
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Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк после победы над «Сочи» (3:1) в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ обратился к болельщикам московской команды в Instagram.

«Мы вернулись», — написал в своем новом посте Крыховяк.

31-летний польский футболист вышел в старте «Локо» на игру с «Сочи» и провел на поле весь матч.

«Локомотив» с 37 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» — 37 баллов и пятая строчка.

Локомотив — Сочи

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