Крыховяк — о победе «Локомотива» над «Сочи»: «Мы вернулись»
Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк после победы над «Сочи» (3:1) в матче 22-го тура Тинькофф РПЛ обратился к болельщикам московской команды в Instagram.
«Мы вернулись», — написал в своем новом посте Крыховяк.
31-летний польский футболист вышел в старте «Локо» на игру с «Сочи» и провел на поле весь матч.
«Локомотив» с 37 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Сочи» — 37 баллов и пятая строчка.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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