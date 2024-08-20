Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:25

В «Локомотиве» рассказали, какие линии планируют усилить до закрытия летнего трансферного окна

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном усилении состава.

«Спортивный отдел работает. Время еще есть. Мы хотели бы усилить линию защиты и нападения. Будем работать. Недавно мы почти оформили трансфер, но его перебили. Как мы обещали болельщикам, клуб живет в тех рамках, что у него есть», — сказал Нагорных «СЭ».

После пяти туров РПЛ «Локомотив» занимает третье место в таблице, набрав 12 очков. В следующем матче железнодорожники примут «Ростов» 25 августа.

ФК Локомотив (Москва)
Юрий Нагорных
0
Читайте также
Федерация гребли не пустила лидеров сборной России на чемпионат мира
Российский альпинист Сергей Нилов пропал в горах Пакистана
В ВС РФ созданы группировки войск «Белгород», «Курск» и «Брянск»
Что за «русский Лукаку» нигерийского происхождения в сборной?
WSJ объяснила реакцию ФРГ на призыв Туска к молчанию по вопросу «Северных потоков»
Дело о госизмене возбудили в отношении научного сотрудника в Москве
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Материалы сюжета: РПЛ, межсезонье 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Медведев: «Изидор по дороге в Сандерленд»
Изидор может уйти в аренду в клуб из чемпионшипа
Sport5.co.il: ЦСКА ведет переговоры с «Маккаби» Тель-Авив о трансфере Тургемана
Гаджиев — о переговорах с Агаларовым: «Знаю, что они идут к завершению»
Экс-тренер Миранчуков: «Маловероятно появление братьев в одном клубе, но когда играют вместе — любо-дорого смотреть»
Джикия заявил, что футболка медийного ФК 10 была получена им в подарок
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Зенит» — «Спартак», «Динамо» — «Краснодар» и другие матчи
Медведев: «Изидор по дороге в Сандерленд»
Изидор может уйти в аренду в клуб из чемпионшипа
Орлов: «Спартак», похоже, угадал с тренером. При Станковиче появилась командная скорость»
В «Зените» рассказали, что Вендел, Глушенков и Педро не сыграют со «Спартаком»
Вендел травмирован, у Глушенкова перелом, а впереди — «Спартак». Как Семак заменит лидеров?
Глушенков перенес операцию после перелома руки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нагорных: «Вопроса Баринова и «Алавеса» сегодня в повестке нет»

Агент Роналдо считает, что форвард «Ростова» может стать лучшим бомбардиром сезона РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 - : -
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 3 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости