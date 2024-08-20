В «Локомотиве» рассказали, какие линии планируют усилить до закрытия летнего трансферного окна

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном усилении состава.

«Спортивный отдел работает. Время еще есть. Мы хотели бы усилить линию защиты и нападения. Будем работать. Недавно мы почти оформили трансфер, но его перебили. Как мы обещали болельщикам, клуб живет в тех рамках, что у него есть», — сказал Нагорных «СЭ».

После пяти туров РПЛ «Локомотив» занимает третье место в таблице, набрав 12 очков. В следующем матче железнодорожники примут «Ростов» 25 августа.