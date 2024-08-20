Агент Роналдо считает, что форвард «Ростова» может стать лучшим бомбардиром сезона РПЛ
Агент Хулио Сезар Гранха, представляющий интересы нападающего «Ростова» Роналдо прокомментировал победный гол форварда в матче с «Оренбургом» (3:2) в 5-м туре РПЛ.
«Вы знаете, всем нападающим важно забивать, но важнее то, что гол стал победным и был забит перед финальным свистком. Способен ли Роналдо побороться за звание лучшего бомбардира сезона в РПЛ? Уверен, что ему это по силам. Мне бы очень этого хотелось», — цитирует агента Metaratings.ru.
23-летний бразилец в этом сезоне провел за «Ростов» 6 матчей, забил 2 мяча и сделал 2 голевых паса.
Источник: Metaratings.ru
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