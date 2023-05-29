В «Локомотиве» прокомментировали информацию о приобретении Салтыкова

В пресс-службе «Локомотива» прокомментировали информацию о том, что железнодорожники выкупят права на форварда Никиту Салтыкова у «Крыльев Советов».

«Нам пока нечего сказать по этому поводу», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова представителя пресс-службы клуба.

На данный момент Салтыков выступает на правах аренды за «Акрон».

Ранее «СЭ» стало известно о том, что «Локомотив» этим летом подпишет нападающего и возьмет его на первый летний сбор.