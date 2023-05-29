Пол Браун: «О переходе Захаряна в «Челси» можно забыть. У Почеттино сейчас главная задача — избавиться от игроков»

Британский журналист Пол Браун заявил, что переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси» точно не состоится.

«Захарян в «Челси»? Нет-нет, про эту историю можно забыть раз и навсегда. У Почеттино сейчас главная задача — избавиться от уже подписанных игроков, а не приобретать новых. Арсена точно не будет в «Челси», — приводит «РБ Спорт» слова Брауна.

27 мая журналист Феликс Джонстон сообщил, что «Челси» сохраняет интерес к 20-летнему полузащитнику, но в клубе не могут оформить переход из-за британских санкций. Позже в лондонском клубе опровергли эту информацию.

29 мая «Челси» возглавил Маурисио Почеттино. Его соглашение с командой рассчитано до 2025 года с возможностью продления на один сезон.