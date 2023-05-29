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Пол Браун: «О переходе Захаряна в «Челси» можно забыть. У Почеттино сейчас главная задача — избавиться от игроков»

Алина Савинова
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Британский журналист Пол Браун заявил, что переход полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси» точно не состоится.

«Захарян в «Челси»? Нет-нет, про эту историю можно забыть раз и навсегда. У Почеттино сейчас главная задача — избавиться от уже подписанных игроков, а не приобретать новых. Арсена точно не будет в «Челси», — приводит «РБ Спорт» слова Брауна.

27 мая журналист Феликс Джонстон сообщил, что «Челси» сохраняет интерес к 20-летнему полузащитнику, но в клубе не могут оформить переход из-за британских санкций. Позже в лондонском клубе опровергли эту информацию.

29 мая «Челси» возглавил Маурисио Почеттино. Его соглашение с командой рассчитано до 2025 года с возможностью продления на один сезон.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/britanskij-zhurnalist-o-zaharyane-i-chelsi-mozhno-zaby-t-u-pochettino-glavnaya-zadacha-izbavit-sya-ot-igrokov/
Арсен Захарян
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
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Источник: Камано покинет «Локомотив» в летнее трансферное окно

В «Локомотиве» прокомментировали информацию о приобретении Салтыкова
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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 - : -
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Кр. Советов – Спартак
 - : -
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 - : -
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