Новосадов — о лучшем вратаре РПЛ сезона-2022/23: «В очередной раз скажу про Акинфеева»

Бывший вратарь ЦСКА Андрей Новосадов оценил выбор РПЛ трех вратарей, которые претендуют на звание лучшего голкипера в сезоне-2022/23.

— Кому бы вы отдали награду лучшему вратарю?

— В очередной раз скажу про Акинфеева. Почему он? Стабильность и уверенность во всех играх, — приводит «Евро.Футбол.Ру» слова Новосадова.

— Хорошо ли для лиги, что лучшим становится 37-летний вратарь. А как же молодежь?

— Значит, надо играть стабильнее, чтобы обойти Игоря.

— Как вы считаете, за счет чего Акинфеев так долго держится на таком высоком уровне?

— Психология и уверенность в себе. Это уже заложено на генетическом уровне.

В текущем сезоне Игорь Акинфеев провел 28 матчей в РПЛ, пропустил 26 мячей и 10 игр отстоял на ноль. 37-летний голкипер 5 раз признавался лучшим вратарем России по версии РФС.