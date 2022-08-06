В «Локомотиве» опровергли возможность переноса матча с «Краснодаром» из-за высокой температуры

Пресс-атташе «Локомотива» Леонид Шлыков ответил на вопрос о возможности переноса матча 4-го тура РПЛ против «Краснодара» из-за высокой температуры. Подобные сообщения появились в соцсетях и Telegram-каналах.

«Только что связался с делегатом матча от РПЛ. Никакого обсуждения о переносе из-за жаркой погоды не велось и не ведется», — сказал Шлыков «СЭ».

Матч «Краснодар» — «Локомотив» состоится сегодня, 6 августа, в Краснодаре. Начало игры запланировано на 20.00 (мск).

На данный момент в Краснодаре +32 градуса. Согласно прогнозу погоды, на момент начала встречи ожидается +29 градусов.

По регламенту РПЛ рекомендовано проводить матчи при температуре не выше +35 градусов. Если она выше, решение об игре судья принимает только с согласия команд.