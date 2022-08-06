Гуренко раскритиковал «Локомотив» за игру в начале сезона

Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко дал оценку игре команды перед матчем железнодорожников против «Краснодара» в рамках 4-го тура РПЛ.

«Матч вызывает огромный интерес по той причине, что ты не знаешь, чего ждать. Если с «Краснодаром» все более-менее ясно, то с их соперниками все сложно. Да, я вижу, что «Локомотив» пытается прессинговать, а не играть в футбол. Прессинг — это один из элементов, но это не все. Железнодорожники пытаются поджимать, но при этом делают это не совсем организованно. Одна группа идет вперед, вторая — создает глубину атаки, все идет хаотично. На это наслаиваются и травмы. Проблем много, вопрос — с кого спрашивать. Там огромный тренерский штаб, но кто несет ответственность?» — приводит RT слова Гуренко.

Матч «Краснодар» — «Локомотив» состоится сегодня, 6 августа. Начало — в 20.00 (мск).

После трех туров чемпионата России-2022/23 «Локомотив» с 2 очками занимает 14-е место.