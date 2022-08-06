Матч «Урал» — «Спартак» в Екатеринбурге посетили 8 931 зритель

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«Урал» на своем поле принимает «Спартак» в рамках 4-го тура чемпионата России по футболу.

Встречу в в Екатеринбурге посетили 8 931 зритель.

«Урал» проводил второй домашний матч подряд. На первую игру — против «Краснодара» — пришли около 3 тысяч фанатов.

Напомним, что команда из Екатеринбурга потерпела три поражения подряд на старте сезона.