В «Локомотиве» объяснили ситуацию с контрактом Фассона: «Сделали предложение, игрок думает»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов в интервью «СЭ» ответил на вопрос о ситуации с контрактом защитника Лукаса Фассона.

— Ситуация с Лукасом Фассоном кажется сложной.

— Мы сделали предложение по новому контракту — он думает. Если примет условия — останется, чего мы очень хотим. Переговоры продолжаются.

«Локомотив» ушел на зимний перерыв на третьем месте в турнирной таблице РПЛ — 37 очков в 18 турах.