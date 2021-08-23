Экс-директор академии «Локомотива» заявил, что немецкие руководители команды хотят продать Антона Миранчука

Бывший руководитель академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев высказался о трансфере полузащитника «Кана» Алексиса Бека-Бека и о ситуации с Антоном Миранчуком.

«Считаю, что 7 миллионов евро за молодого французского футболиста — дороговато. Видимо немецкий легион усмотрел что-то такое, что мы не видели.

Что с Антоном Миранчуком? Дело в том, что он не до конца восстановился после травмы. Он это и сам понимает. Поэтому пока он проигрывает конкуренцию. Абсолютно точно я знаю, что немецкие руководители «Локомотива» хотят продать его.

Антон — профессионал. Он понимает, что в жизни бывает все. Я думаю, что после восстановления он будет полностью конкурентоспособным", — приводит слова Кузьмичева «РБ Спорт».

20 августа 20-летний Бека-Бека прилетел в Москву. По данным «СЭ», за полузащитника «Локо» заплатят в общей сложности 7 миллионов евро плюс бонусы. Клуб будет платить игроку около 800 тысяч евро в год.

25-летний Миранчук провел на поле в этом сезоне 104 минуты, в пяти матчах он выходил на замену. 22 августа его агент подтвердил интерес «Зенита» и ЦСКА к полузащитнику.