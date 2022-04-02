В «Локомотиве» объяснили отъезд Маркуса Гисдоля из России

Иван Крылов, представитель самого крупного объединения болельщиков «Локомотива» United South, рассказал «СЭ» о том, как руководство команды на встрече с болельщиками объяснило отъезд бывшего главного тренера Маркуса Гисдоля из России.

«Гисдоль никому и ничего не сказал, просто уехал в одно прекрасное для «Локомотива» утро, — сказал Крылов «СЭ». — Просто исчез. Причем, с вечера строил планы, договаривался с игроками и тренерским штабом о каких-то делах. А с утра просто оказалось, что его нет. Он никого не предупредил. Никто даже из тренерского штаба не знал. Лично для меня, единственный минус в этой ситуации — тот факт, что не мы уволили его, а он сам сбежал. Потому что на мой взгляд это был некомпетентный тренер, ничего не давший «Локомотиву». На месте главного тренера такого большого клуба оказался слабый тренер. Итоги зимних сборов командой также оценивались спорно. То, что он рассказывал в интервью о своей тактике, на поле мы совершенно не видели.

В итоге для западной прессы его уход выглядит, как геройский поступок. На за этим стоит простой факт: Гисдоль провалил работу в «Локомотиве» и позорно сбежал, найдя формальную причину».

Гисдоль работал с командой с ноября 2021 года. 1 марта немец покинул пост главного тренера «Локомотива».