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В «Локомотиве» объяснили отъезд Маркуса Гисдоля из России

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Маркус Гисдоль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Иван Крылов, представитель самого крупного объединения болельщиков «Локомотива» United South, рассказал «СЭ» о том, как руководство команды на встрече с болельщиками объяснило отъезд бывшего главного тренера Маркуса Гисдоля из России.

«Гисдоль никому и ничего не сказал, просто уехал в одно прекрасное для «Локомотива» утро, — сказал Крылов «СЭ». — Просто исчез. Причем, с вечера строил планы, договаривался с игроками и тренерским штабом о каких-то делах. А с утра просто оказалось, что его нет. Он никого не предупредил. Никто даже из тренерского штаба не знал. Лично для меня, единственный минус в этой ситуации — тот факт, что не мы уволили его, а он сам сбежал. Потому что на мой взгляд это был некомпетентный тренер, ничего не давший «Локомотиву». На месте главного тренера такого большого клуба оказался слабый тренер. Итоги зимних сборов командой также оценивались спорно. То, что он рассказывал в интервью о своей тактике, на поле мы совершенно не видели.

В итоге для западной прессы его уход выглядит, как геройский поступок. На за этим стоит простой факт: Гисдоль провалил работу в «Локомотиве» и позорно сбежал, найдя формальную причину».

Гисдоль работал с командой с ноября 2021 года. 1 марта немец покинул пост главного тренера «Локомотива».

 
Болельщики &laquo;Локомотива&raquo;. «Леонченко и Цорн заявили нам, что стратегия сохраняется». Итоги встречи руководства «Локомотива» с болельщиками

 

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Маркус Гисдоль
1
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
14
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
15
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
16
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
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1.04 19:00
Рубин – Химки
 2 : 3
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 - : -
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 - : -
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
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 - : -
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Спартак

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