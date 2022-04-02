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Сегодня, 00:55

В «Локомотиве» заявили, что никаких перемен до конца чемпионата на позиции главного тренера не будет

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Марвин Комппер.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Иван Крылов, представитель самого крупного объединения болельщиков «Локомотива» United South, рассказал «СЭ» о том, как руководство команды видит позицию главного тренера в команде.

«Клуб обозначил, что никаких перемен до конца чемпионата на тренерском мостике не будет, — сказал Крылов «СЭ». — Сейчас с командой работают три тренера — Олег Пашинин, Дмитрий Лоськов и Марвин Комппер. Пока так. До конца чемпионата никто дергаться не будет, в этом нет никакого смысла. Вы же понимаете, что по окончании сезона можно сказать: «Все супер, мы решили доверять ребятам дальше». Может, по-другому будут себя вести. Странно в этой ситуации требовать какой-то публичной конкретики. Потому что, если переговоры с кем-то и идут, об этом в любом случае не стали бы говорить на публику».

1 марта команду покинул Маркус Гисдоль. Лоськов был заявлен исполняющим обязанности главного тренера клуба, так как у Комппера нет необходимой лицензии.

После 23 туров РПЛ «Локомотив» набрал 34 очка и занимает шестое место в турнирной таблице.

Болельщики &laquo;Локомотива&raquo;. «Леонченко и Цорн заявили нам, что стратегия сохраняется». Итоги встречи руководства «Локомотива» с болельщиками

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Дмитрий Лоськов
Марвин Комппер
Олег Пашинин
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
3
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
14
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
15
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
16
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
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30 тур
1.04 19:00
Рубин – Химки
 2 : 3
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 - : -
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 - : -
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 14
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Дмитрий Полоз

Ростов

 10
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Федор Смолов

Динамо

 10
П
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Зенит

 6
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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
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Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
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