В «Локомотиве» заявили, что никаких перемен до конца чемпионата на позиции главного тренера не будет

Иван Крылов, представитель самого крупного объединения болельщиков «Локомотива» United South, рассказал «СЭ» о том, как руководство команды видит позицию главного тренера в команде.

«Клуб обозначил, что никаких перемен до конца чемпионата на тренерском мостике не будет, — сказал Крылов «СЭ». — Сейчас с командой работают три тренера — Олег Пашинин, Дмитрий Лоськов и Марвин Комппер. Пока так. До конца чемпионата никто дергаться не будет, в этом нет никакого смысла. Вы же понимаете, что по окончании сезона можно сказать: «Все супер, мы решили доверять ребятам дальше». Может, по-другому будут себя вести. Странно в этой ситуации требовать какой-то публичной конкретики. Потому что, если переговоры с кем-то и идут, об этом в любом случае не стали бы говорить на публику».

1 марта команду покинул Маркус Гисдоль. Лоськов был заявлен исполняющим обязанности главного тренера клуба, так как у Комппера нет необходимой лицензии.

После 23 туров РПЛ «Локомотив» набрал 34 очка и занимает шестое место в турнирной таблице.