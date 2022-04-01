Владимир Габулов считает, что «Химки» заслужили победу над «Рубином»

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов прокомментировал победу над «Рубином» в гостевом матче 23-го тура Тинькофф РПЛ (3:2).

«Однозначно, мы заслужили победу, конечно, игра была непростой, по счету развивалась непросто. Ребята, тренерский штаб, персонал — все молодцы, чувствовался характер, все показали характер. Было видно, что единым целым сегодня «Химки» выступили», — приводит слова Габулова ТАСС.

Команда Сергея Юрана покинула последнее место в турнирной таблице и поднялась на 13-ю строчку, набрав 21 очко. «Рубин» с 25 очками идет на десятом месте.