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Сегодня, 23:00

Владимир Габулов считает, что «Химки» заслужили победу над «Рубином»

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Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов прокомментировал победу над «Рубином» в гостевом матче 23-го тура Тинькофф РПЛ (3:2).

«Однозначно, мы заслужили победу, конечно, игра была непростой, по счету развивалась непросто. Ребята, тренерский штаб, персонал — все молодцы, чувствовался характер, все показали характер. Было видно, что единым целым сегодня «Химки» выступили», — приводит слова Габулова ТАСС.

Команда Сергея Юрана покинула последнее место в турнирной таблице и поднялась на 13-ю строчку, набрав 21 очко. «Рубин» с 25 очками идет на десятом месте.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 23-й тур
01 апр, 19:00. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
2:3
Химки
Голы
Онугха, 56 (1:0), Глушаков, 60 (1:1), Кухарчук, 62 (1:2), Тихий, 84 (2:2), Волков, 90 (2:3)
Рубин
Дюпин Тесленко Зотов Тальби Бакаев (Игнатьев, 78) Апшацев (Кузнецов, 67) Зуев (Фаттахов, 89) Мусаев Самошников Кучаев Онугха
Химки
Лантратов Тихий Волков Боженов Глушаков Сабович (Идову, 55) Главчич (Магомедов, 55) Камышев (Григалава, 85) Кухарчук Мирзов Руденко (Долгов, 68)
Предупреждения
Зуев 53’, Самошников 79’  -  Боженов 77’, Лантратов 82’, Магомедов 90+3’
Судьи
Безбородов (Санкт-Петербург) Усачев (Ростов-на-Дону) Хатуев (Грозный)
ВАР
Казарцев (Санкт-Петербург) Болотенков (Москва)

Источник: https://tass.ru/sport/14260007

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Спартак

Обе забьют - да

25%

1.75

1X

18%

1.70

ИТБ2 (1.0)

13%

1.45
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Динамо

П2

21%

2.10

Обе забьют - да

20%

1.79

Ф2 (0)

17%

1.53
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Зенит

П2

24%

1.77

ТБ 2.5

22%

1.79

Обе забьют - да

15%

1.76
Владимир Габулов
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
ФК Химки
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
14
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
15
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
16
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
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1.04 19:00
Рубин – Химки
 2 : 3
2.04 14:00
Арсенал – Ахмат
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Уфа
 - : -
2.04 16:30
Ростов – Н. Новгород
 - : -
2.04 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
3.04 14:00
Краснодар – Динамо
 - : -
3.04 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
3.04 19:00
Сочи – Зенит
 - : -
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Динамо

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Локомотив

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Краснодар

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 12 1 3
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