21 марта, 15:39

В «Локомотиве» назвали вбросом информацию о решении не выкупать Севикяна

Артем Бухаев
Корреспондент

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» прокомментировал на информацию о том, что клуб не намерен выкупать полузащитника Эдгара Севикяна у «Ференцвароша».

«Эта информация вброс. Она не соответствует действительности», — сказал Нагорных «СЭ».

В этом сезоне Севикян сыграл 16 матчей за «Локомотив» и сделал четыре голевые передачи. Его контракт с «Ференцварошем» действует до 30 июня 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость армянского полузащитника в 2,5 миллиона евро.

ФК Локомотив (Москва)
Эдгар Севикян
Юрий Нагорных
  • vladmad_75

    А смысл? На этой позиции есть и посильнее игроки. От того, что его не выкупят ничего не произойдет. Ничего особо выдающегося в нём нет. Скорее всего - это очередные игры агента.

    22.03.2025

  • zg

    А что,прям выкупите?!А оно надо?!:man_facepalming::laughing:

    21.03.2025

  • Mick Shelby

    Для Локомотива информация - вброс, а для СЭ - выброс. Кстати, информация для автора: комментируют ЧТО, а не НА ЧТО. Поэтому правильно ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ИНФОРМАЦИЮ. Учи русский язык, писатель.

    21.03.2025

  • Ни кто кроме нас

    Значит правда. Лохомоты опять обо..рались

    21.03.2025

  • тихоновнавсегда

    Молодец Артем Бухаев!Архиважная новость!Спасибо тебе!:handshake:

    21.03.2025

  • igor1972

    Вброс не вброс, но Севикян абсолютно не убедил, даже как игрок ротации. Так что пусть Локо с ним расстанется, не потеря

    21.03.2025

  • ёzhic8

    Точно вброс, а не наброс? А просто сказать что не соответствует действительности - уже нельзя, без выбросов?

    21.03.2025

  • Деп Б.Охта

    ... клуб не намерен выкупать полузащитника ... ================================================ ... Она не соответствует действительности... ================================================== Это значит, что клуб НАМЕРЕН выкупать полузащитника? Или, что клуб ещё не решил что с ним делать?

    21.03.2025

  • Федот

    Ура!

    21.03.2025

  • Foma Akvinsky

    Вброс так вброс!

    21.03.2025

  • dinela

    Какая важная информация...Сегодня наконец усну спокойно!

    21.03.2025

    • Источник: «Локомотив» не будет выкупать Севикяна у «Ференцвароша»

