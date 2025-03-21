В «Локомотиве» назвали вбросом информацию о решении не выкупать Севикяна

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» прокомментировал на информацию о том, что клуб не намерен выкупать полузащитника Эдгара Севикяна у «Ференцвароша».

«Эта информация вброс. Она не соответствует действительности», — сказал Нагорных «СЭ».

В этом сезоне Севикян сыграл 16 матчей за «Локомотив» и сделал четыре голевые передачи. Его контракт с «Ференцварошем» действует до 30 июня 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость армянского полузащитника в 2,5 миллиона евро.