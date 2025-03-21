Защитник «Зенита» Нино прочитал стихотворение на русском в честь Всемирного дня поэзии

Бразильский защитник «Зенита» Нино прочитал стихотворение на русском языке в честь Всемирного дня поэзии.

Видео опубликовала пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга. Нино прочитал советское стихотворение «Родное» детского поэта Владимира Орлова.

Нино выступает за «Зенит» с января прошлого года. В текущем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, отличившись одним голом.