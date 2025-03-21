Футбол
21 марта, 17:24

Защитник «Зенита» Нино прочитал стихотворение на русском в честь Всемирного дня поэзии

Игнат Заздравин
Корреспондент

Бразильский защитник «Зенита» Нино прочитал стихотворение на русском языке в честь Всемирного дня поэзии.

Видео опубликовала пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга. Нино прочитал советское стихотворение «Родное» детского поэта Владимира Орлова.

Нино выступает за «Зенит» с января прошлого года. В текущем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, отличившись одним голом.

Источник: ФК «Зенит»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Сергей Лемской

    А что Вы товарщ делаете на русскоязычном сайте?

    23.03.2025

  • kim-1965

    Как радуются русские... Видимо, русскому языку оказана великая честь - иностранец прочитал на нем стих!!! Ура! Лично мне английский нравится больше, по красоте произношения.

    22.03.2025

  • vvi432

    Приятно читать, но только не коментарии озлобленных завистников. Удивительно, что СЭ положительно написал об игроке Зенита. Вот только не хватает порядочности написать о предстоящей игре Зенита с БАТЭ

    22.03.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Рисковый ты парень

    22.03.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Паспорта ради?

    22.03.2025

  • Антон Саныч

    Да, ошибся впопыхах. Спасибо, что поправили. В любом случае, когда дети болеют - это страшно.

    22.03.2025

  • DZR

    К сожалению, у него ребёнок с синдромом Дауна, а не ДЦП. Причём знали об этом еще во время беременности, но по религиозным соображениям решили рожать. Нино вроде собирается фонд открыть у себя на родине в поддержку таким детям. Деньги есть - семья, дети, помощь людям. Сантос, кстати, строит больничку в Бразилии, Барриос - еду закупает для малоимущих в Картахене. Это люди достойные уважения. А кто-то не находит ничего умнее, чем на наркотрафик пустить деньги.

    22.03.2025

  • FCSM

    Слыш, сынок, а может ты при встрече скажешь мне это в глаза? Мразь ты питерская потная

    22.03.2025

  • Антон Саныч

    1.Человек за год обещал выучить русский и делает успехи 2.У Нино ребенок с синдромом Дауна и стихотворение посвящалось не только дню поэзии. Так кому же надо дать банан? Человеку, который работает и свое слово держит или существу, которое только обсирать умеет?

    22.03.2025

  • Пахтакор чемпион

    Когда Нино пришел в Зенит, он сказал, что за год выучит русский язык. За свои слова отвечает. Достойно уважения.

    22.03.2025

  • Бананом себя поощри, недоросток.

    22.03.2025

  • -философ-

    Значит, скоро получит гражданство)))

    22.03.2025

  • Славомудр Приморский

    Для начала почисти свои загаженные мозги.

    22.03.2025

  • ONIKAN2013

    Спорим, отгадаю по твоему дерьмокомментарию твою клубную принадлежность?

    22.03.2025

  • Игорь Малышев

    Гнида ты, какой ты русский )

    21.03.2025

  • S_Malu

    Все лучше , чем линии рисовать ...

    21.03.2025

  • Игорь Малышев

    Собственно от хохлов российского футбола другой реакции никто и не ожидал.

    21.03.2025

  • Александр Коваль

    А я думал другое, которое бразилец во время ЧМ в России читал. В Ростове." Россия ****** братан.. "- великие строки

    21.03.2025

