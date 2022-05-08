В «Локомотиве» хотят определить точную дату основания клуба

Гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко рассказал о перспективах развития клуба.

— Вопрос с датой столетия очень важный. У многих болельщиков нет единства понимания, что эта дата официально подтверждена. Задача — определить точную дату основания «Локомотива» с помощью специалистов. Мы дополнительно сообщим. Работа связана с документами в архивах. Она продолжается с прошлого года.

— Стратегия «Локомотива» изначально предполагала участие в еврокубках. Как сейчас «Локо» будет перестраиваться?

— Из-за отстранения российских клубов из еврокубков пострадали все команды от этого решения, тем не менее, задача не снимается. Мы хотим бороться за высокие места и, возможно, участвовать ещё в одном турнире.