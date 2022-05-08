Леонченко: «РЖД» продолжает поддержку ФК «Локомотив»

Гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко после матча 28-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (1:0) рассказал о мотивации команды и бюджете клуба на следующий сезон.

— Какая мотивация на концовку сезона

— Матч тяжелый, ни одного простого матча я не припомню за время моей работы в «Локо». Вы видели, что сегодня вышел самый молодой состав в истории РПЛ. Все равно есть мотивация есть: одержать как можно больше побед и расти как индивидуально, так и командор.

— Сохранит ли «Локомотив» бюджет на следующий сезон?

— РЖД продолжает поддержку ФК «Локомотив». Мы не мыслим категориями сокращения.

«Локомотив» набрал 44 очка и остался на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.