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6 мая, 14:01

Газзаев назвал причины неудачной работы Челестини в ЦСКА

Дарик Агаларов
корреспондент
Фабио Челестини.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился с «СЭ» мнением об уходе Фабио Челестини из армейского клуба.

«Это решение назревало. Когда нет результата, всегда виноват главный тренер. Есть результат — тренер работает прекрасно. Если его нет, специалиста увольняют. Это нормальное состояние. Для таких амбициозных клубов, как ЦСКА, присутствует только одна задача — это победа. Это клуб с большой историей, традициями и огромной армией болельщиков. Очевидно, что команда провалила этап подготовки. Трансферный обмен Дивеева на Лусиано — это грубейшая ошибка. Также у тренера была стычка с Мойзесом. Это все повлияло на спокойствие в коллективе. По итогу мы получили, что Мойзес и Дивеев, которые являлись лидерами, во второй части чемпионата уже не играли. Такой развал является ожидаемым. Когда клуб идет в середине таблицы и не претендует на чемпионство, естественно, следует увольнение. Это обычная практика в мировом футболе. О каких достижениях может идти речь? В условиях изоляции есть победа в чемпионате и кубке страны. Это то, что есть сегодня. А говорить о победах в предсезонных турнирах просто смешно. Эти соревнования являются этапом подготовки к национальному первенству», — сказал Газзаев «СЭ».

4 мая московский клуб объявил о расторжении контракта с 50-летним швейцарским специалистом по соглашению сторон. Челестини возглавлял армейцев с лета 2025 года и завоевал вместе с командой Суперкубок России. Также армейцы при швейцарском специалисте одержали победы в Зимнем кубке РПЛ, Братском кубке и Media x Pro Cup. Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА назначен Дмитрий Игдисамов.

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Фабио Челестини
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Валерий Газзаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 3 3 0 0 8-4 9
2
 Зенит 3 2 0 1 9-2 6
3
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 3 2 0 1 5-5 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Оренбург 3 1 1 1 3-5 4
8
 Рубин 3 1 1 1 4-5 4
9
 Динамо 3 1 1 1 4-3 4
10
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
11
 Родина 3 1 0 2 4-8 3
12
 Ахмат 3 0 2 1 2-3 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
14
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
15
 Факел 3 0 1 2 3-5 1
16
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
Результаты / календарь
1 тур
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14.08 17:00 Оренбург – Локомотив - : -
15.08 14:00 Родина – Акрон - : -
15.08 16:15 ЦСКА – Факел - : -
15.08 18:30 Ростов – Рубин - : -
15.08 20:45 Краснодар – Ахмат - : -
16.08 14:30 Зенит – Динамо - : -
16.08 17:00 Кр. Советов – Динамо Мх - : -
16.08 19:30 Балтика – Спартак - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Артур Гарибян
Артур Гарибян

Родина

 2
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 2 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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