Газзаев назвал причины неудачной работы Челестини в ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился с «СЭ» мнением об уходе Фабио Челестини из армейского клуба.

«Это решение назревало. Когда нет результата, всегда виноват главный тренер. Есть результат — тренер работает прекрасно. Если его нет, специалиста увольняют. Это нормальное состояние. Для таких амбициозных клубов, как ЦСКА, присутствует только одна задача — это победа. Это клуб с большой историей, традициями и огромной армией болельщиков. Очевидно, что команда провалила этап подготовки. Трансферный обмен Дивеева на Лусиано — это грубейшая ошибка. Также у тренера была стычка с Мойзесом. Это все повлияло на спокойствие в коллективе. По итогу мы получили, что Мойзес и Дивеев, которые являлись лидерами, во второй части чемпионата уже не играли. Такой развал является ожидаемым. Когда клуб идет в середине таблицы и не претендует на чемпионство, естественно, следует увольнение. Это обычная практика в мировом футболе. О каких достижениях может идти речь? В условиях изоляции есть победа в чемпионате и кубке страны. Это то, что есть сегодня. А говорить о победах в предсезонных турнирах просто смешно. Эти соревнования являются этапом подготовки к национальному первенству», — сказал Газзаев «СЭ».

4 мая московский клуб объявил о расторжении контракта с 50-летним швейцарским специалистом по соглашению сторон. Челестини возглавлял армейцев с лета 2025 года и завоевал вместе с командой Суперкубок России. Также армейцы при швейцарском специалисте одержали победы в Зимнем кубке РПЛ, Братском кубке и Media x Pro Cup. Исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА назначен Дмитрий Игдисамов.

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