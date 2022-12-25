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Сегодня, 12:25

В «Сочи» рассказали о состоянии здоровья Нобоа

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал «СЭ» о состоянии полузащитника Кристиана Нобоа, который пропустил конец первой части сезона из-за повреждения.

Из-за проблем со здоровьем 37-летний эквадорец не смог принять участие в 4 последних матчах сочинцев в 2022 году.

«С Нобоа все нормально. Поедет ли он на первый сбор команды? С ним все в порядке», — сказал Рубашко «СЭ».

В сезоне-2022/23 Нобоа забил 10 голов и сделал 1 результативную передачу в 16 матчах за «Сочи».

Кристиан Нобоа
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
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3.03 00:00
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Квинси Промес

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