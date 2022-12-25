В «Сочи» рассказали о состоянии здоровья Нобоа

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал «СЭ» о состоянии полузащитника Кристиана Нобоа, который пропустил конец первой части сезона из-за повреждения.

Из-за проблем со здоровьем 37-летний эквадорец не смог принять участие в 4 последних матчах сочинцев в 2022 году.

«С Нобоа все нормально. Поедет ли он на первый сбор команды? С ним все в порядке», — сказал Рубашко «СЭ».

В сезоне-2022/23 Нобоа забил 10 голов и сделал 1 результативную передачу в 16 матчах за «Сочи».