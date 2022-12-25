В «Сочи» рассказали о состоянии здоровья Нобоа
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал «СЭ» о состоянии полузащитника Кристиана Нобоа, который пропустил конец первой части сезона из-за повреждения.
Из-за проблем со здоровьем 37-летний эквадорец не смог принять участие в 4 последних матчах сочинцев в 2022 году.
«С Нобоа все нормально. Поедет ли он на первый сбор команды? С ним все в порядке», — сказал Рубашко «СЭ».
В сезоне-2022/23 Нобоа забил 10 голов и сделал 1 результативную передачу в 16 матчах за «Сочи».
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|
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|
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|
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|
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|
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|5
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|
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|17
|3
|4
|10
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|17
|3
|3
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|16-36
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|17
|1
|3
|13
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|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
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Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
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