В «Крыльях Советов» заявили, что Рахманович не поможет команде в 2024 году

В пресс-службе «Крыльев Советов» ответили на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья полузащитника Амара Рахмановича.

В сентябре 30-летний босниец перенес операцию в связи с травмой.

«Амар занимается по индивидуальной программе. В этом году игрок не сможет помочь команде на поле. Ждем его в общей группе только на зимних сборах», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Рахманович выступает за «Крылья» с сентября 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро. Его контракт с самарцами действует до конца сезона-2024/25.