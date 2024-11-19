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В «Крыльях Советов» заявили, что Рахманович не поможет команде в 2024 году

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Крыльев Советов» ответили на вопрос «СЭ» о состоянии здоровья полузащитника Амара Рахмановича.

В сентябре 30-летний босниец перенес операцию в связи с травмой.

«Амар занимается по индивидуальной программе. В этом году игрок не сможет помочь команде на поле. Ждем его в общей группе только на зимних сборах», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Рахманович выступает за «Крылья» с сентября 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро. Его контракт с самарцами действует до конца сезона-2024/25.

ФК Крылья Советов (Самара)
Амар Рахманович
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 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
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 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
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 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
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9
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 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
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