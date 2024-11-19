Сапета считает, что «Динамо» в этом сезоне не перестало прогрессировать

Бывший полузащитник «Динамо» Александр Сапета высказался об игре бело-голубых в сезоне-2024/25.

«Динамо» при Личке не перестало прогрессировать в этом сезоне. На мой взгляд, команда играет хорошо. В обороне только есть определенные проблемы. Но думаю, что главный тренер эти моменты наладит, и все будет круто», — сказал Сапета Legalbet.

После 15 туров чемпионата России «Динамо» набрало 30 очков и занимает четвертую строчку турнирной таблицы. 24 ноября бело-голубые на выезде сыграют воронежским «Факелом». Встреча начнется в 16.30 мск.