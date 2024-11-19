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Сапета считает, что «Динамо» в этом сезоне не перестало прогрессировать

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Динамо» Александр Сапета высказался об игре бело-голубых в сезоне-2024/25.

«Динамо» при Личке не перестало прогрессировать в этом сезоне. На мой взгляд, команда играет хорошо. В обороне только есть определенные проблемы. Но думаю, что главный тренер эти моменты наладит, и все будет круто», — сказал Сапета Legalbet.

После 15 туров чемпионата России «Динамо» набрало 30 очков и занимает четвертую строчку турнирной таблицы. 24 ноября бело-голубые на выезде сыграют воронежским «Факелом». Встреча начнется в 16.30 мск.

Источник: Legalbet
Александр Сапета
ФК Динамо (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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