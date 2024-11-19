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Футбольный праздник Winline Трофи Тур возьмет старт в Грозном

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Ризван Уциев.
Фото Getty Images
Winline Трофи Тур.
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Winline и Российская премьер-лига запускают новый масштабный проект — Winline Трофи Тур. Праздник для болельщиков со всей России, который будет выстроен вокруг главного футбольного трофея нашей страны — кубка победителей РПЛ.

Первый этап проекта пройдет с 25 ноября по 2 декабря в столице Чеченской Республики, Грозном. Кульминацией праздника станет матч 17-го тура российской премьер-лиги между местным «Ахматом» и московским «Динамо».

Winline Трофи Тур — масштабный праздник, который будет регулярно проводиться в течение футбольного сезона-2024/25 в разных регионах страны, объединяя болельщиков, команды и города вокруг заветного трофея. Его мечтает поднять над головой каждый игрок, а Winline и РПЛ предложат любителям футбола стать на шаг ближе к заветному кубку, окунувшись в атмосферу настоящего праздника.

Winline Трофи Тур.

Трофей будет представлен публике в городах присутствия российской премьер-лиги как на футбольных, так и городских локациях. Будут организованы фотозоны, конкурсы и розыгрыши уникальных призов, а территории вокруг стадионов в преддверии матчей станут центрами притяжения задолго до стартового свистка.
В рамках Winline Трофи Тура в Грозном пройдет тренировка футболистов «Ахмата» в одной из городских локаций, а болельщики получат шанс принять участие в конкурсе, главным призом которого станет заключение однодневного контракта с клубом с погружением в жизнь команды. Также любителей футбола будут ждать другие активности и розыгрыши уникальных призов.
Дополнительная и более детальная информация о проведении Winline Трофи Тур будет в ближайшее время опубликована на официальных каналах коммуникаций Российской премьер-лиги и ФК «Ахмат».

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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2
 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
6
 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
7
 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8
 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9
 Акрон 15 4 4 7 19-30 16
10
 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11
 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12
 Кр. Советов 15 3 3 9 13-23 12
13
 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14
 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15
 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16
 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8
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