Корнеев: «Комличенко не усилил бы «Спартак»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» оценил трансферы «Локомотива».

— Комличенко — трансферная победа «Локо» над «Спартаком»?

— А кто, позвольте спросить, в «Спартаке» боролся за Комличенко? Говорят, что с футболистом разговаривал Станкович. Это все? Вписался ли бы Комличенко в игру «Спартака»? Считаю, красно-белым намного больше подходит Сергеев.

— По-вашему, Комличенко не усилил бы красно-белых?

— Нет, не усилил бы.

— Чего ждете от Бакаева в «Локо»?

— Думаю, будет чаще играть. Жду от него большего креатива. Надеюсь, Бакаев сможет выиграть конкуренцию за место в составе. Мне кажется, он к этому уже готов.

— Останься он в свое время в «Спартаке» и если бы не переходил в «Зенит, был бы звездой нашего чемпионата?

— Не уверен, что стал бы звездой. Не помню, чтобы провел на максимальном уровне хотя бы сезон. Бакаев всегда был игроком ротации.