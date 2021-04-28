Гинер и Бабаев могут перебраться в «Крылья Советов»

По данным «СЭ», по окончании сезона президент ЦСКА Евгений Гинер и генеральный директор Роман Бабаев могут перебраться в «Крылья Советов», которые наверняка вернутся в РПЛ. Позиции руководителей в армейском клубе заметно ослабли после перехода акций к Банку ВЭБ.

Ключевые решения в ЦСКА теперь принимает председатель совета директоров Максим Орешкин, у сторон есть определенные расхождения по поводу стратегии развития клуба.

Если взаимопонимание достичь не удастся, тогда вариант с «Крыльями» для Гинера и Бабаева может стать реальным. За приглашением армейской связки стоит председатель совета директоров «Крыльев» Сергей Аракелов, который уже давно в хороших отношениях с Гинером.

(Максим Алланазаров, Константин Алексеев)