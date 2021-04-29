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Николич признан лучшим тренером РПЛ второй месяц подряд

10:14
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич признан лучшим специалистом Тинькофф РПЛ в апреле.

Под его руководством команда одержала четыре победы в четырех матчах. Николич становится лучшим тренером РПЛ второй месяц подряд.

Также на звание лучшего тренера претендовали Сергей Семак («Зенит», 10 очков), Леонид Слуцкий («Рубин», 9 очков), Сандро Шварц («Динамо», 7 очков) и Андрей Талалаев («Ахмат», 7 очков).

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