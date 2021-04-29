Николич признан лучшим тренером РПЛ второй месяц подряд
10:14
Главный тренер «Локомотива» Марко Николич признан лучшим специалистом Тинькофф РПЛ в апреле.
Под его руководством команда одержала четыре победы в четырех матчах. Николич становится лучшим тренером РПЛ второй месяц подряд.
Также на звание лучшего тренера претендовали Сергей Семак («Зенит», 10 очков), Леонид Слуцкий («Рубин», 9 очков), Сандро Шварц («Динамо», 7 очков) и Андрей Талалаев («Ахмат», 7 очков).
Марко Николич второй месяц подряд становится лучшим тренером #ТинькоффРПЛ ?— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) April 29, 2021
За наставника «Локомотива» единогласно проголосовали болельщики, эксперты Российской Премьер-Лиги и канала МАТЧ ПРЕМЬЕР ?#ТренерМесяца pic.twitter.com/IFwvADoxwL
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