ЦСКА опубликовал состав на матч с «Партизаном»

Пресс-служба ЦСКА назвала футболистов, которые вылетели в Сербию на товарищеский матч против «Партизана».

В состав армейцев вошел 21 футболист.

Голкиперы: Игорь Акинфеев, Владислав Тороп, Данила Боков

Защитники: Мойзес, Милан Гайич, Виллиан Роша, Матвей Лукин, Келлвен, Артём Бандикян, Алекса Станисавлевич

Полузащитники: Никита Савин, Алексей Бондаренко, Александр Вакулич, Рифат Жемалетдинов, Кристиян Бистрович, Максим Мухин, Кирилл Глебов, Родриго Вильягра, Миралем Пьянич

Нападающие: Сауль Гуарирапа, Алеррандро.

Матч между «Партизаном» и ЦСКА пройдет в Белграде 22 марта. Начало — в 20.00 по московскому времени.