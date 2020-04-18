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В «Краснодаре» прокомментировали видео с вечеринкой Вандерсона и Кайю. Игроки курили кальян

20:56
Вандерсон. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Вандерсон. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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Пресс-служба «Краснодара» сообщила, что у нее нет данных о том, что нападающий Вандерсон и полузащитник Кайю устроили вечеринку в ночь с 17 на 18 апреля в доме форварда.

Вандерсон.Игроки «Краснодара» Вандерсон и Кайю устроили бурную вечеринку во время карантина

На видео, появившемся в соцсетях, видно, что футболисты курили кальян.

Ранее об этом сообщил Metaratings. Вандерсон выкладывал видео в Instagram, впоследствии ролик был удален.

— Игроки находятся в отпуске. На данный момент мы не обладаем информацией об этом инциденте, — сказали «СЭ» в «Краснодаре». (Вячеслав Короткин)

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