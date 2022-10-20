В КДК РФС объяснили, за что дисквалифицировали Абаскаля и Федотова
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц объяснил, за что были дисквалифицированы главные тренеры ЦСКА и «Спартака» Владимир Федотов и Гильермо Абаскаль.
Специалисты вступили в перепалку после первого тайма матча 13-го тура РПЛ. Испанец попытался прорваться к технической зоне соперника, а тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань.
«На сегодняшнее на заседание приехали представители «Спартака» вместе с главным тренером Гильермо Абаскалем и представители ЦСКА вместе с Владимиром Федотовым. По материалам СМИ и по материалам из общедоступных источников мы возбудили дело в отношении двух тренеров. КДК через службу коммуникаций обратился к основному вещателю и запросил видеозаписи без купюр. Нам было предоставлено две записи: из технической зоны «Спартака» и из технической зоны ЦСКА. Мы также основывались на видео, в котором Федотов оскорблял футболиста «Спартака» Пруцева. КДК запросил рапорты у судейской бригады и делегата. Вся судейская бригада записала, что не слышала оскорбительных слов со стороны тренеров. Также делегат матча указал, что не слышал происходящего между тренерами. Мы рассматривали два эпизода.
Поэтому у КДК было основание рассматривать данные дисциплинарные нарушения, поскольку они не были замечены официальными лицами. Мы заслушали Федотова и Абаскаля. У Федотова мы рассматривали его действия в соответствии с пунктом регламента об оскорбительном поведении в адрес игрока и представителя клуба-соперника. Федотов не отрицал, что такие слова были сказаны. У Абаскаля мы рассматривали его поведения с точки зрения неспортивного поведения и провокационных действий. Мы установили, что действия Абаскаля создавали угрозу возникновения ситуации нарушения общественного порядка. Вы видели на записи, что он агрессивно входил в зону. Плюс это было очень близко к трибуне. Мы видели, что на трибуне были волнения. Со стороны скамейки ЦСКА были сказаны определенные слова. И служба «Спартака» предотвратила конфликт. Мы получили письмо от руководителя службы безопасности «Спартака», который увел Абаскаля в подтрибунное помещение.
На заседании Федотов и Абаскаль сидели друг напротив друга. Оба тренера сказали, что конфликт исчерпан. Мы это тоже приняли во внимание», — сказал Григорьянц.
КДК дисквалифицировал Федотова на 2 матча (1 — условно с испытательным сроком до конца сезона-2022/23), а Абаскаля — на одну игру. Также специалисты получили штрафы в размере 50 тысяч рублей.
Федотов не сможет руководить ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ против «Оренбурга», а Абаскаль — «Спартаком» в игре против «Химок».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|13
|10
|3
|0
|36-5
|33
|
2
|Спартак
|13
|8
|2
|3
|31-16
|26
|
3
|ЦСКА
|13
|7
|4
|2
|26-13
|25
|
4
|Ростов
|13
|7
|4
|2
|24-19
|25
|
5
|Краснодар
|13
|6
|3
|4
|25-20
|21
|
6
|Сочи
|13
|6
|2
|5
|22-22
|20
|
7
|Ахмат
|13
|6
|2
|5
|21-21
|20
|
8
|Динамо
|13
|5
|5
|3
|21-16
|20
|
9
|Оренбург
|13
|6
|0
|7
|22-31
|18
|
10
|Кр. Советов
|13
|3
|5
|5
|14-19
|14
|
11
|Н. Новгород
|13
|3
|4
|6
|17-23
|13
|
12
|Урал
|13
|4
|1
|8
|13-23
|13
|
13
|Локомотив
|13
|3
|3
|7
|16-26
|12
|
14
|Факел
|13
|1
|8
|4
|16-23
|11
|
15
|Химки
|13
|2
|3
|8
|13-23
|9
|
16
|Торпедо
|13
|1
|3
|9
|7-24
|6
|22.10
|14:00
|
Н. Новгород – Краснодар
|- : -
|22.10
|16:30
|
Факел – Ростов
|- : -
|22.10
|19:00
|
Локомотив – Динамо
|- : -
|23.10
|14:00
|
Оренбург – ЦСКА
|- : -
|23.10
|16:30
|
Спартак – Химки
|- : -
|23.10
|19:00
|
Ахмат – Торпедо
|- : -
|24.10
|17:30
|
Урал – Кр. Советов
|- : -
|24.10
|20:00
|
Зенит – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|11
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|9
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|9
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|12
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2
|
|
Мусса Сиссако
Сочи
|3
|1
|1