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Сегодня, 15:04

В КДК РФС объяснили, за что дисквалифицировали Абаскаля и Федотова

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль (справа), Артем Ребров (в центре) и Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц объяснил, за что были дисквалифицированы главные тренеры ЦСКА и «Спартака» Владимир Федотов и Гильермо Абаскаль.

Специалисты вступили в перепалку после первого тайма матча 13-го тура РПЛ. Испанец попытался прорваться к технической зоне соперника, а тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань.

«На сегодняшнее на заседание приехали представители «Спартака» вместе с главным тренером Гильермо Абаскалем и представители ЦСКА вместе с Владимиром Федотовым. По материалам СМИ и по материалам из общедоступных источников мы возбудили дело в отношении двух тренеров. КДК через службу коммуникаций обратился к основному вещателю и запросил видеозаписи без купюр. Нам было предоставлено две записи: из технической зоны «Спартака» и из технической зоны ЦСКА. Мы также основывались на видео, в котором Федотов оскорблял футболиста «Спартака» Пруцева. КДК запросил рапорты у судейской бригады и делегата. Вся судейская бригада записала, что не слышала оскорбительных слов со стороны тренеров. Также делегат матча указал, что не слышал происходящего между тренерами. Мы рассматривали два эпизода.
Поэтому у КДК было основание рассматривать данные дисциплинарные нарушения, поскольку они не были замечены официальными лицами. Мы заслушали Федотова и Абаскаля. У Федотова мы рассматривали его действия в соответствии с пунктом регламента об оскорбительном поведении в адрес игрока и представителя клуба-соперника. Федотов не отрицал, что такие слова были сказаны. У Абаскаля мы рассматривали его поведения с точки зрения неспортивного поведения и провокационных действий. Мы установили, что действия Абаскаля создавали угрозу возникновения ситуации нарушения общественного порядка. Вы видели на записи, что он агрессивно входил в зону. Плюс это было очень близко к трибуне. Мы видели, что на трибуне были волнения. Со стороны скамейки ЦСКА были сказаны определенные слова. И служба «Спартака» предотвратила конфликт. Мы получили письмо от руководителя службы безопасности «Спартака», который увел Абаскаля в подтрибунное помещение.
На заседании Федотов и Абаскаль сидели друг напротив друга. Оба тренера сказали, что конфликт исчерпан. Мы это тоже приняли во внимание», — сказал Григорьянц.

КДК дисквалифицировал Федотова на 2 матча (1 — условно с испытательным сроком до конца сезона-2022/23), а Абаскаля — на одну игру. Также специалисты получили штрафы в размере 50 тысяч рублей.

Федотов не сможет руководить ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ против «Оренбурга», а Абаскаль — «Спартаком» в игре против «Химок».

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Глава КДК Григорьянц о дисквалификации Абаскаля и Федотова: «Наказание несоразмерно? Они наказаны за разные статьи»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Г
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Спартак

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Владимир Сычевой

Оренбург

 9
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Зенит

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П
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