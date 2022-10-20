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Сегодня, 15:04

«Оренбург» оштрафован на 50 тысяч рублей по итогу матча с «Динамо»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Оренбургу» назначен штраф по итогу матча 13-го тура РПЛ с «Динамо (2:3).

«Оренбургу» назначен штраф в размере 50 тысяч рублей за то, что не все игроки клуба прошли через микст-зону", — сказал Григорьянц.

Матч между командой из Оренбурга и бело-голубыми состоялся 15 октября.

На данный момент «Оренбург» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ (18 очков), «Динамо» — 8-е (20 очков).

ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
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