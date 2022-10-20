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Глава КДК Григорьянц о дисквалификации Абаскаля и Федотова: «Наказание несоразмерно? Они наказаны за разные статьи»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гильермо Абаскаль.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, почему главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не получил испытательный срок до конца сезона за перепалку с Владимиром Федотовым.

Между Абаскалем и Федотовым произошел конфликт после первого тайма матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2). Испанец попытался прорваться к технической зоне соперника, а тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань.

Федотов получил два матча дисквалификации (один — условно с испытательным сроком до конца сезона-2022/23), в то время как Абаскаля лишь отстранили на одну игру.

«Абаскаль подтвердил, что говорил только о фейр-плей. В данном случае мы приняли во внимание его поведение. Мы задавали вопрос — почему он сразу не ушел в подртибунное помещение. Он ответил, что всегда уходит. Но тут он решил высказать свои эмоции. Мы не смогли установить, что говорил Абаскаль перед фразой про фейр-плей. Испытательный срок к Абаскалю не применяется.
Наказание для двух тренеров несоразмерно? Они наказаны за разные статьи. У Абаскаля неспортивное поведение. У Федотова — оскорбление игрока и официального лица клуба. Также мы приняли во внимание, что тренеры не имеют претензий друг к другу. Изменение дисциплинарного регламента? Эмоции, конечно, есть. Но они не должны переходить границы. Неспортивное поведение не должно сопутствовать этим эмоциям», — объяснил Григорьянц.

В связи с дисквалификацией Федотов не сможет руководить ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ против «Оренбурга», а Абаскаль пропустит игру «Спартака» с «Химками».

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Артур Григорьянц
Гильермо Абаскаль
КДК
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В КДК РФС объяснили, за что дисквалифицировали Абаскаля и Федотова

КДК РФС привел статьи наказаний Федотова и Абаскаля за конфликт в дерби
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Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Спартак

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Оренбург

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П
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Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Филипе Силва Малком

Зенит

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И К Ж
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