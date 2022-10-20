Глава КДК Григорьянц о дисквалификации Абаскаля и Федотова: «Наказание несоразмерно? Они наказаны за разные статьи»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, почему главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не получил испытательный срок до конца сезона за перепалку с Владимиром Федотовым.

Между Абаскалем и Федотовым произошел конфликт после первого тайма матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2). Испанец попытался прорваться к технической зоне соперника, а тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань.

Федотов получил два матча дисквалификации (один — условно с испытательным сроком до конца сезона-2022/23), в то время как Абаскаля лишь отстранили на одну игру.

«Абаскаль подтвердил, что говорил только о фейр-плей. В данном случае мы приняли во внимание его поведение. Мы задавали вопрос — почему он сразу не ушел в подртибунное помещение. Он ответил, что всегда уходит. Но тут он решил высказать свои эмоции. Мы не смогли установить, что говорил Абаскаль перед фразой про фейр-плей. Испытательный срок к Абаскалю не применяется.

Наказание для двух тренеров несоразмерно? Они наказаны за разные статьи. У Абаскаля неспортивное поведение. У Федотова — оскорбление игрока и официального лица клуба. Также мы приняли во внимание, что тренеры не имеют претензий друг к другу. Изменение дисциплинарного регламента? Эмоции, конечно, есть. Но они не должны переходить границы. Неспортивное поведение не должно сопутствовать этим эмоциям», — объяснил Григорьянц.

В связи с дисквалификацией Федотов не сможет руководить ЦСКА в матче 14-го тура РПЛ против «Оренбурга», а Абаскаль пропустит игру «Спартака» с «Химками».