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Сегодня, 15:13

В КДК РФС объяснили дисквалификацию Абаскаля на три матча

Дарья Алексеева
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Гильермо Абаскаль.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

В КДК РФС объяснили дисквалификацию главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля на три матча.

«Абаскаль принял участие в заседании. Он признал свое поведение неправильным, извинился и сказал, что примет любое наказание в свой адрес. Мы рассмотрели все материалы дела. Пришли к выводу о дисквалификации Абаскаля за агрессивное поведение на три матча РПЛ — два матча реальных и один — условно. Испытательный срок — 1 год. В протоколе было четко указано, что его агрессивное поведение было выражено в толчке игрока соперника двумя руками с применением чрезмерной силы двумя руками после остановки игры», — сообщил Глава КДК РФС Артур Григорьянц.

На 34-й минуте матча 17-го тура РПЛ «Спартака» с «Ахматом» (1:2) специалист толкнул полузащитника грозненцев Бернарда Беришу, который отпраздновал гол своей команды, прыгнув двумя ногами в сторону испанца. Тренер получил красную карточку.

Из-за отстранения специалист пропустит матчи «Спартака» против «Крыльев Советов» (9 декабря) и «Зенита» (19-й тур, дата встречи будет известна позднее).

РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
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30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

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Зенит

 13
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
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Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
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 16 1 5
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Оренбург

 14 1 4
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