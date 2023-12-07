Защитника «Ростова» Мелехина дисквалифицировали на два матча за агрессивное поведение в игре с ЦСКА

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о дисквалификации защитника «Ростова» Виктора Мелехина.

19-летний защитник получил красную карточку в концовке матча против ЦСКА (0:2) в 17-м туре РПЛ.

«Мелехин принял участие в заседании. Мы посмотрели видеоматериалы. Он обосновал свои действия эмоциями. Признал свою вину, сказал, что так поступать нельзя. За агрессивное поведение Мелехин дисквалифицирован на 2 матча», — сказал Григорьянц.

Мелехин пропустит матчи «Ростова» против «Ахмата» (9 декабря) и «Крыльев Советов» (2 марта).