Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:11

Галактионова могут наказать за использование рации для связи с помощником во время дисквалификации

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Дарья Алексеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о возможном дополнительном наказании для главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

«Болельщики «Локомотива» скандировали оскорбительные выражения. Штраф – 40 тысяч рублей.
Кроме того, в рапорте матча имеется запись, что главный тренер «Локомотива» Галактионов мог общаться с помощником по рации. С нынешнего сезона были внесены изменения в дисциплинарный регламент. Дисквалифицированное лицо клуба не имеет права общаться с лицами, которые находятся в технической зоне. Этот вопрос мы сегодня не рассматривали. Это произойдет на следующем заседании, так как получили мы эти данные сегодня. С нынешнего сезона есть санкции за это. Мы пригласим Галактионова на заседание», – сказал Григорьянц.

Председатель комитета отметил, что нынешняя дисквалификация Галактионова может быть увеличена в случае, если его признают виновным.

"В регламенте есть пункт, согласно которому санкция может быть увеличена", - добавил Григорьянц.

30 ноября КДК РФС дисквалифицировал 39-летнего специалиста на два матча на нецензурную критику судейства после матча с «Крыльями Советов» (3:3) в 16-м туре РПЛ. В 17-м туре железнодорожники на своем поле обыграли «Зенит» (3:1).

Футбол
РФС
ФК Локомотив (Москва)
Артур Григорьянц
Михаил Галактионов
КДК
1
5
Читайте также
«Ювентус» хочет приобрести Мюллера, когда он станет свободным агентом
Ига Свентек повторила достижение Серены Уильямс спустя 10 лет
Три человека пострадали при стрельбе в школе в Брянске
Два человека погибли и четверо пострадали при стрельбе в брянской школе
Стали известны подробности стрельбы в школе в Брянске
Песков объяснил сопровождение самолета Путина истребителями
Популярное видео
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гаджиев назвал нападение сильной стороной «Крыльев Советов»

В КДК РФС объяснили дисквалификацию Абаскаля на три матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
2
 Зенит 17 10 3 4 34-17 33
3
 Динамо 17 8 7 2 28-21 31
4
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
5
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
6
 Локомотив 17 7 7 3 27-23 28
7
 Спартак 17 8 3 6 24-24 27
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 17 5 5 7 24-29 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Ахмат 17 4 4 9 18-23 16
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.12 19:00
Локомотив – Урал
 - : -
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 - : -
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 - : -
10.12 14:00
Факел – Динамо
 - : -
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 13
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 14 1 4
Вся статистика

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости