В Казани перед матчем «Рубин» — «Ротор» почтили память жертв стрельбы в школе
Перед матчем 30-го тура Тинькофф РПЛ «Рубин» — «Ротор» почтили память жертв стрельбы в казанской гимназии №175.
11 мая в Казани произошла трагедия — 19-летний Ильназ Галяевиев открыл стрельбу в городской гимназии №175. В результате инцидента погибли 13 человек. Стрелок был задержан полицией.
Все матчи заключительного, 30-го тура Тинькофф РПЛ-2020/21 начались с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в Казани.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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