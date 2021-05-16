Начало матча «Уфа» — «Арсенал» переносится на неопределенный срок
Начало матча 30-го тура Тинькофф РПЛ «Уфа» — «Арсенал» переносится на неопределенный срок. В Уфе очень жаркая погода — «+42» градуса.
Перед началом игры столбики термометра поднялись до 39 градусов тепла. Потом температура еще выросла. Официальные лица матчи приняли решение перенести время начало игры.
Все матчи 30-го тура РПЛ должны были начаться в одно время.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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