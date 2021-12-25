Боярский резко высказался против Fan ID: «Не собираюсь делать себе этот паспорт»
Народный артист РСФСР и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение Совета Федерации одобрить закон о введении паспорта болельщика (Fan ID).
«Я категорически против паспорта болельщика. Это абсолютно лишние нововведение. Fan ID значительно понизит посещаемость матчей и затруднит проход людей на стадион. Я не собираюсь делать себе этот паспорт. Если начнут уже предъявлять претензии на стадионе, то тогда задумаюсь над оформлением его», — сказал Боярский в разговоре с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Совет Федерации на заседании 24 декабря одобрил закон о введении с 1 июня 2022 года паспорта болельщика (Fan ID) для посещения футбольных матчей.
Позже будет определен перечень официальных спортивных соревнований, при посещении которых станет обязательным наличие Fan ID. Паспорт болельщика нужно будет предъявлять при покупке билетов и на входе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю