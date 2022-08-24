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Сегодня, 10:52

В «Химках» заявили о завершении трансферной кампании

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков сообщил, что клуб завершил трансферную кампанию.

«Мы, мне кажется, уже закончили трансферную кампанию и укомплектовались. Думаю, вряд ли кто-то еще появится в футбольном клубе», — цитирует Терюшкова ТАСС.

В России трансферное окно закроется 8 сентября. Этим летом в подмосковный клуб пришли голкиперы Антон Митрюшкин и Виталий Гудиев, защитники Алексей Никитин, Валентин Пальцев, Артур Черный, Кирилл Боженов, Ираклий Чежия и Захар Волков, полузащитники Аяз Гулиев, Александр Зуев, Александр Ломовицкий, Даниил Камлашев и Роман Гбане, а также нападающие Кемаль Адеми и Денис Давыдов.

Источник: https://tass.ru/sport/15547807
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 Краснодар 6 3 2 1 11-7 11
7
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