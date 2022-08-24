Экс-главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможный уход Николы Моро в «Болонью».

«Это потеря для «Динамо». Моро — ключевой игрок в центре поля. Он отбирает много мячей, завязывает игру. Николо — неплохой игрок. Для меня было ожидаемо, что он уйдет. Почему бы и нет? Одно дело играть у нас, а другое дело — в европейском клубе. Итальянский футбол поднимается. Все хотят играть в еровкубках, это нормально. Насколько «Болонья» — подходящий вариант для Моро? Покажет только время. Не все футболисты могут вписаться в игру. Думаю, он придется ко двору, потому что дисциплинированный игрок, а итальянский футбол на дисциплине и построен», — сказал Силкин «СЭ».

Ранее аренду Моро в «Болонью» подтвердил инсайдер Николо Скира.

Моро выступает за «Динамо» с лета 2020 года. В минувшем сезоне хавбек провел 34 матча, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Также на его счету 2 ассиста в 5 матчах текущего сезона РПЛ.

Контракт Моро с «Динамо» рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 9 миллионов евро.