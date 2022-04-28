В «Химках» заявили о готовности Юрия Жиркова к игре против «Уфы»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» рассказал о состоянии полузащитника Юрия Жиркова.

«Юрий тренируется в общей группе. Вы знаете, что сейчас у нас укороченная заявка — 18 человек. Сергей Николаевич Юран будет принимать решение, исходя из того, кто функциональнее готов и кто может помочь команде в очень важном матче с «Уфой». Юрий готов, но если кто-то по спортивному принципу будет проходить в заявку, то Сергей Николаевич примет это решение», — сказал Терюшков «СЭ».

38-летний Жирков присоединился к «Химкам» в январе. Футболист принял участие в двух матчах команды и не отличился результативными действиями. Жирков получил травму 6 марта в игре 20-го тура против «Локомотива» (2:3) и с тех пор не выходил на поле.

«Химки» примут «Уфу» в воскресенье, 1 мая, в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ.