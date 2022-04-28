Губерниев: «Представляю «Зенит» без Дзюбы и Семака. Может, Сергею Богдановичу нужно найти вызов в другой команде»

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о будущем в команде нападающего Артема Дзюбы и главного тренера Сергея Семака.

«Ничто не вечно под луной. В футболе часто возникают разговоры, что невозможно представить, например, «Спартак» без Романцева. Но тем не менее... Команды живут, тренеры живут своей жизнью. Сейчас еще непростая ситуация в спорте. Одно дело, когда есть еврокубки, другое, когда их нет. Понимаете? Это тоже будет откладывать отпечаток: оставят ли Дзюбу и Семака в «Зените». Но в футболе точно нет незаменимых. «Зенит» — это Морозов, Садырин и целая группа тренеров, которая была дальше. Поэтому я представляю «Зенит» без Семака и Дзюбы. Может, Сергею Богдановичу нужно найти вызов в другой команде. Но к этому нужно относиться спокойно. Семак — классный специалист, он без работы не останется. Тоже самое и хочу сказать про Дзюбу. В паспорт кому заглядывать рано, футболист он прекрасный. Но я не считаю, что Семак и Дзюба являются символами «Зенита» , — сказал Губерниев «СЭ».

33-летний Дзюба играет за питерский клуб с 2015 года. В нынешнем сезоне форвард провел 24 матча в РПЛ и забил 11 мячей.

Контракты Дзюбы и Семака с «Зенитом» действуют до конца июня 2022 года.