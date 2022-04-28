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Губерниев: «Представляю «Зенит» без Дзюбы и Семака. Может, Сергею Богдановичу нужно найти вызов в другой команде»

Губерниев высказался о будущем Дзюбы и Семака в «Зените»
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о будущем в команде нападающего Артема Дзюбы и главного тренера Сергея Семака.

«Ничто не вечно под луной. В футболе часто возникают разговоры, что невозможно представить, например, «Спартак» без Романцева. Но тем не менее... Команды живут, тренеры живут своей жизнью. Сейчас еще непростая ситуация в спорте. Одно дело, когда есть еврокубки, другое, когда их нет. Понимаете? Это тоже будет откладывать отпечаток: оставят ли Дзюбу и Семака в «Зените». Но в футболе точно нет незаменимых. «Зенит» — это Морозов, Садырин и целая группа тренеров, которая была дальше. Поэтому я представляю «Зенит» без Семака и Дзюбы. Может, Сергею Богдановичу нужно найти вызов в другой команде. Но к этому нужно относиться спокойно. Семак — классный специалист, он без работы не останется. Тоже самое и хочу сказать про Дзюбу. В паспорт кому заглядывать рано, футболист он прекрасный. Но я не считаю, что Семак и Дзюба являются символами «Зенита» , — сказал Губерниев «СЭ».

33-летний Дзюба играет за питерский клуб с 2015 года. В нынешнем сезоне форвард провел 24 матча в РПЛ и забил 11 мячей.

Контракты Дзюбы и Семака с «Зенитом» действуют до конца июня 2022 года.

Артем Дзюба
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Дмитрий Губерниев
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2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
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Рубин – Сочи
 - : -
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Краснодар – Ростов
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Зенит – Локомотив
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