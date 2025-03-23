В «Химках заявили, что Волков не имеет отношения к клубу

Пресс-служба «Химок» в разговоре с «СЭ» отреагировала на информацию о возможной скрытой аренде футболиста Захара Волкова в тульский «Арсенал».

«Волков не является игроком ФК «Химки» и не имеет с клубом других договорных отношений», — сообщили «СЭ» в пресс-службе клуба.

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что «Химки» и «Арсенал» организовали скрытую аренду 27-летнего футболиста сборной Белоруссии Волкова.