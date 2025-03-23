Футбол
23 марта, 13:56

Саша Илич: «Болельщики «Партизана» и ЦСКА подтвердили братские отношения между клубами»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший тренер «Пари НН» и экс-футболист «Партизана» Саша Илич в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от посещения матча между сербским клубом и ЦСКА (1:2).

«Я был на вчерашней игре между «Партизаном» и ЦСКА. Лично для меня она была очень печальной, потому что ушли из жизни два моих товарища по команде — Радиша Илич и Андрия Делибашич. Что касается атмосферы игры, то она была исключительной: болельщики «Партизана» и ЦСКА создали прекрасную атмосферу и подтвердили братские отношения между двумя клубами», — сказал Илич «СЭ».

Игра проходила в Белграде.

Саша Илич
ФК Партизан
ФК ЦСКА (Москва)
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: матчи после международной паузы в марте 2025 года
ЭСК признала верным решение Кукуляка назначить пенальти в матче «Химки» — «Пари НН»
Шалимов будет спасать «Факел» от вылета. Воронежцы доверились тренеру, не работавшему с 2022-го
Каманцев высказался о возможной мошеннической схеме в судействе: «Создает фантастические риски»
Олег Романцев: «Не вижу, в чем «Краснодар» и «Зенит» превосходят «Спартак»
«Акрон» — «Ростов»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
