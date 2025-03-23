Саша Илич: «Болельщики «Партизана» и ЦСКА подтвердили братские отношения между клубами»

Бывший тренер «Пари НН» и экс-футболист «Партизана» Саша Илич в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от посещения матча между сербским клубом и ЦСКА (1:2).

«Я был на вчерашней игре между «Партизаном» и ЦСКА. Лично для меня она была очень печальной, потому что ушли из жизни два моих товарища по команде — Радиша Илич и Андрия Делибашич. Что касается атмосферы игры, то она была исключительной: болельщики «Партизана» и ЦСКА создали прекрасную атмосферу и подтвердили братские отношения между двумя клубами», — сказал Илич «СЭ».

Игра проходила в Белграде.