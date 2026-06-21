Германия в добавленное время вырвала победу над Кот-д'Ивуаром на ЧМ-2026, Ундав оформил дубль

Сборная Германии обыграла сборную Кот-д'Ивуара в матче 2-го тура группового турнира чемпионата мира-2026 — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Бимо Филд» в Торонто (Канада).

На 30-й минуте Франк Кессье вывел ивуарийцев вперед. На 68-й минуте Дениз Ундав, который вышел на поле на 60-й минуте, сравнял счет, а в добавленное время он оформил дубль и принес Германии победу.

В первом тайме из-за фолов не были засчитаны два гола немцев.

Германия набрала 6 очков и возглавляет таблицу группы Е, Кот-д'Ивуар с 3 очками идет вторым. Немцы обеспечили себе выход в плей-офф чемпионата мира. 25 июня Германия сыграет с Эквадором, а ивуарийцы — с Кюрасао.